Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

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Що прагне зробити Італія?

За інформацією співрозмовників агентства, італійська сторона запропонувала прибрати згадку про надання допомоги Україні до кінця 2027 року. У Римі пояснюють, що визначення чітких часових рамок може створити враження, ніби дипломатичне врегулювання війни до цього часу є неможливим.

Згідно з проєктом підсумкової заяви, союзники планують надати Україні 70 мільярдів євро у 2026 – 2027 роках. Водночас ця сума не передбачає нових фінансових зобов'язань. Вона складається з уже оголошеної щорічної допомоги НАТО у розмірі 40 мільярдів євро, а також близько 30 мільярдів євро на рік, які мають бути забезпечені за рахунок позики Європейського Союзу.

Як зазначає Bloomberg, включення конкретної суми та термінів стане відмінністю від торішньої декларації НАТО, у якій фінансові обсяги підтримки України не уточнювалися. Водночас джерела наголошують, що Італія не має наміру блокувати ухвалення спільної позиції Альянсу. У Римі підкреслюють, що підтримка України залишається незмінною, а дискусія стосується лише формулювання документа.

Нагадаємо, саміт НАТО 2026 року відбудеться 7 – 8 липня у столиці Туреччини – Анкарі. Він стане однією з ключових міжнародних подій у сфері безпеки. Головними темами зустрічі будуть довгострокова військова підтримка України, посилення протиповітряної оборони, розвиток спільного оборонного виробництва та збільшення оборонних витрат країн Альянсу. Також у межах саміту відбудеться засідання Ради Україна – НАТО за участю міністрів закордонних справ, де обговорять подальшу підтримку та інтеграцію України.

Крім того, Україна закликає НАТО офіційно визнати її державою, що зміцнює безпеку Альянсу, а не лише отримує допомогу. Очікується, що це питання обговорять під час саміту та можуть закріпити у підсумковій декларації.

До речі, проведення саміту НАТО в Албанії у 2027 році опинилося під питанням. Однією з причин називають невдоволення США рівнем оборонних витрат країни.