Міністр оборони Естонії Ханно Певкур розповів 24 Каналу, що союзники зараз працюють над узгодженням конкретних рішень щодо подальшої допомоги Україні. За його словами, підтримка охоплюватиме не лише військову сферу.

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На яку допомогу може розраховувати Україна?

За словами Ханно Певкура, країни НАТО мають намір домовитися про дієву підтримку України ще до початку саміту в Анкарі.

Існують сподівання, що ми зможемо домовитися про довгострокову підтримку України. Ми працюємо над цим останніми днями, і я справді сподіваюся, що до поїздки в Анкару ми узгодимо конкретні рішення не лише у військовій сфері, а й у ширшому контексті,

– сказав міністр оборони Естонії.

Новий пакет допомоги має стати не лише підтримкою для нашої держави, а й чітким сигналом Росії про незмінність позиції союзників.

Ми говоримо про мільярди, про десятки мільярдів щорічно,

– зазначив Певкур.

Він вважає, що у НАТО готові продовжувати допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно, адже довгострокова підтримка – це шлях до перемоги над країною-агресоркою.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде представлена на саміті НАТО в Анкарі. Формат участі спершу не розкривали, однак згодом президент підтвердив, що особисто візьме участь у зустрічі лідерів Альянсу.