Про це повідомив міністр оборони країни Тео Франкен перед початком засідання міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі, пише 24 Канал.
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Що робитимуть передані F-16?
Ми нарощуємо навіть допомогу у наданні їм семи F-16. Тож, цього року буде сім F-16, чотири з них – на запасні частини, і три – для операцій в небі України для захисту України від російської агресії,
– заявив міністр.
За його словами, F-16 добре зарекомендували себе у протидії ударним безпілотникам, крилатим ракетам та іншим загрозам. Міністр каже, що планує запропонувати уряду в перспективі передати Києву всі такі наявні винищувачі.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Утім, це залежатиме від того, наскільки швидко Бельгія отримуватиме нові винищувачі. Він підкреслив, що країна повинна зберігати власні оборонні спроможності відповідно до зобов'язань у межах ядерної доктрини НАТО.
"F-16 – дуже хороші платформи, зокрема проти ракет, крилатих ракет та інших загроз... І я запропоную уряду відправити до України усі наші F-16 у найближчі роки. Це залежатиме від надходження до нас F-35", – додав він.
Крім вищезгаданого, Тео Франкен повідомив, що очікує на зустріч у Брюсселі з українським президентом Володимиром Зеленським, де, за його словами, сторони, зокрема, планують обговорити подальшу військову підтримку Києва.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, у березні повідомляли, що Бельгія не передала Україні винищувачі F-16 через затримку поставок нових F-35, які мають замінити їхні F-16, у країні заявляли, що ніколи не брали на себе зобов’язань щодо конкретних дат.
До речі, Defense Express повідомляло, що Україна до початку 2030-х років може суттєво наростити парк західних винищувачів. За даними видання, очікується, що найбільшу роль у ньому відіграватимуть F-16, Gripen і Mirage 2000.