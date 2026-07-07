Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.

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Куда летят вражеские цели?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

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23:22, 7 июля

КАБы в Днепропетровскую область.

22:42, 7 июля

КАБы на Запорожьи.

22:02, 7 июля

КАБы в Херсонскую область.

21:19, 7 июля

КАБы в Донецкую область.

21:12, 7 июля

КАБы на севере Харьковской области.

20:59, 7 июля

Запорожье – БПЛА в окрестностях города.

20:57, 7 июля

Кривой Рог – БПЛА в направлении города.