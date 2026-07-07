Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.
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КАБы в Днепропетровскую область. КАБы на Запорожьи. КАБы в Херсонскую область. КАБы в Донецкую область. КАБы на севере Харьковской области. Запорожье – БПЛА в окрестностях города. Кривой Рог – БПЛА в направлении города.23:22, 7 июля22:42, 7 июля22:02, 7 июля21:19, 7 июля21:12, 7 июля20:59, 7 июля20:57, 7 июля
КАБы в Днепропетровскую область.
КАБы на Запорожьи.
КАБы в Херсонскую область.
КАБы в Донецкую область.
КАБы на севере Харьковской области.
Запорожье – БПЛА в окрестностях города.
Кривой Рог – БПЛА в направлении города.