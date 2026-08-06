Об этом компании сообщили в ответ на запросы журналистов "Украинской Правды".

Будет ли дефицит сигарет?

В JTI подтвердили, что в результате российского удара был полностью уничтожен склад готовой продукции.

В результате российской атаки на Киев в ночь на 5 августа был уничтожен склад готовой продукции JTI Украина в Киевской области. Среди сотрудников компании пострадавших нет, безопасность и благополучие наших сотрудников остаются главным приоритетом компании,

– сообщили в компании.

В JTI не раскрыли размер нанесенного ущерба, однако отметили, что пока не прогнозируют перебоев с поставками продукции в магазины.

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В Imperial Brands также подтвердили, что во время российского обстрела пострадала продукция, находившаяся на складах партнеров. В компании пока не уточнили, речь ли идет о том же логистическом комплексе, который был уничтожен в результате атаки.

По предварительным оценкам, убытки составляют десятки миллионов гривен.

Это вызвало краткосрочные сбои в поставках продукции в отдельных районах столицы. Наибольший ущерб компания понесла в 2023 году во время прямого удара,

– отметил директор "Империал Брэнды Украина" Евгений Кобец.

Несмотря на потери, ни одна из компаний пока не заявляет о риске масштабного дефицита табачных изделий. В JTI прямо сообщили, что не ожидают перебоев с поставками, а Imperial Brands говорит лишь о временных трудностях в отдельных районах Киева.

Украинский рынок табачных изделий остается одним из крупнейших в регионе. Около 94% рынка контролируют четыре международных производителя:

Philip Morris Украина – около 34%;

British American Tobacco Украина – около 26%;

JTI Украина – около 22%;

Imperial Brands Украина – около 12%.

Уничтожение табачных складов стало лишь частью масштабной атаки на украинскую логистическую инфраструктуру.

В ночь на 5 августа также были повреждены логистический центр NOVUS, два распределительных центра "Сильпо", полностью уничтожен склад Intertop Ukraine, склад с продукцией Puma, а также складские помещения логистического партнера Bosch Ukraine. В Bosch сообщили, что продукция, находившаяся на складе, была полностью утрачена.

Кроме того, компания Rozetka заявила, что прямые убытки от российской атаки уже достигли миллиардов гривен и стали крупнейшими за всю историю компании.

По оценкам Forbes Ukraine, общая площадь логистических помещений украинского бизнеса, уничтоженных в результате российских атак, составляет около 400 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с площадью 56 футбольных полей.