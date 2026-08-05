Что известно об уничтожении склада ROZETKA

Склад был полностью уничтожен в результате ночной атаки тремя баллистическими ракетами, что сообщила соучредительница компании Ирина Чечеткина.

Чечеткина написала, что 5 августа должна была опубликовать пост о том, что ROZETKA исполнилось 21 год. В частности, поблагодарить клиентов, партнеров и команду за этот долгий путь.

Ирина Чечеткина соучредительница компании ROZETKA Вместо этого ночью я смотрела, как после удара тремя баллистическими ракетами горит дело всей моей жизни.

Она рассказала, что распределительный складской комплекс в Броварах открыли в начале 2017 года. Он был самым большим и самым автоматизированным. Кроме того, здесь обрабатывали более 100 тысяч заказов в день. Но сейчас склад не подлежит восстановлению.

Что я чувствовала ночью? Опустошение и боль. Большое облегчение, потому что, к счастью, на этот раз люди не пострадали. Ощущение, что я должна идти дальше, несмотря ни на что,

– написала Ирина Чечеткина.

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Отмечается, что ROZETKA работает. Ирина Чечеткина поблагодарила всех, кто поддерживает компанию и сделает покупку сегодня.

Напомним, что россияне в настоящее время постоянно атакуют украинский бизнес. Удары наносятся по магазинам, заведениям, различным предприятиям и т. д.

В частности, утром 2 августа в компании ROZETKA сообщили , что еще два "Шахеда" попали в крупнейший склад ROZETKA. И это была уже вторая атака на склад за 24 часа.

В результате атаки на Киев сообщалось о разрушении магазинов "Эпицентр" и "Новус", а также терминалов "Новой почты".