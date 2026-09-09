Что сообщили в Госстате о ВВП

Кроме того, во втором квартале ВВП увеличился на 0,4% по сравнению со вторым кварталом 2025 года, о чем говорится в данных Госстата.

Изменение оценки реального ВВП во II квартале 2026 года произошло вследствие следующих факторов:

уточнение оперативных данных, в частности административных данных Госказначейства (отчеты об исполнении государственного и местных бюджетов);

получение расширенных данных платежного баланса;

поступления новых данных от Национального банка Украины о финансовых корпорациях, страховых компаниях, ломбардах, Пенсионном фонде, Фонде общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы;

поступление дополнительных данных по статистике услуг, что касается сферы почтовой и курьерской деятельности и телекоммуникаций.

Фото изфейсбука Госстата

Данные приведены по результатам предварительной оценки ВВП за II квартал 2026 года,

– говорится в сообщении.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Номинальный ВВП составил 2305,7 миллиарда гривен.

Напомним, что ЕБРР ожидает роста реального ВВП Украины в 2026 году. Также рост, согласно прогнозу, ожидается в 2027 году.

Кроме того, Госстат опубликовал данные об инфляции в Украине. В августе потребительские цены выросли на 0,1% по сравнению с июлем.