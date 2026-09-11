Що вирішили великі мережі

Після появи нової системи рівнів повітряної загрози великі мережі почали визначатися, як саме працюватимуть їхні магазини, пише "Інтерфакс-Україна".

Рішення великих ритейлерів відрізняються:

1. COMFY залежатиме від правил ТРЦ

У COMFY пояснили, що для мережі важливим фактором є те, де розташовані її магазини. Близько 95% торгових точок працюють у торгових центрах, тому компанія враховує рішення адміністрації конкретного ТРЦ.

Якщо торговий центр вирішує припинити роботу або евакуювати людей під час тривоги, магазин COMFY діятиме так само.

2. Auchan уже має виняток

В Auchan Україна повідомили, що зараз під час повітряної тривоги продовжує працювати лише один гіпермаркет – "Auchan Либідська" в столичному Ocean Plaza.

При цьому сам торговий центр під час тривоги зачиняється. Гіпермаркет може залишатися відкритим через своє розташування на -1 поверсі, де є можливість перебувати під час небезпеки.

3. JYSK поки не змінює правила

У JYSK підхід залишається незмінним ще з 2022 року. Усі магазини мережі в Україні зачиняються під час повітряної тривоги незалежно від рівня загрози.

Country director мережі в Україні Євген Іваниця зазначив, що компанія водночас продовжує інвестувати у створення укриттів біля окремих магазинів, передусім у прифронтових регіонах.

4. "Сільпо" поки визначається

У Fozzy Group повідомили, що наразі ще працюють над рішеннями щодо режиму роботи під час жовтого рівня загрози.

Тому остаточний підхід мереж "Сільпо", "Фора", THRASH! ТРАШ! та інших до роботи за новими правилами наразі ще формується.

Як працює нова система повітряних тривог

Нові правила були визначені постановою Кабінету Міністрів №1092 від 4 вересня 2026 року. Документ розділяє повітряні загрози на два рівні:

жовтий – дронова загроза;

– дронова загроза; червоний – ракетна або ракетно-дронова загроза, а також масована дронова атака.

За жовтого рівня бізнес може продовжувати роботу, якщо для персоналу та відвідувачів є тимчасове або постійне укриття.

Якщо укриття немає, робота також може продовжуватися за погодженням із трудовим колективом, але такий формат дозволений лише на обмежений період – не довше трьох місяців від набрання чинності постановою.

Водночас перебування відвідувачів у закладах під час жовтого рівня відбувається на їхній власний розсуд.

До слова, з 10 вересня 2026 року низка київських ТРЦ перейшла на роботу за рівнями тривоги. Мова йде про DREAM, RETROVILLE, RIVER MALL і Victoria Gardens.

За жовтого рівня вони продовжуватимуть працювати, а за червоного – повністю припинятимуть роботу та відправлятимуть людей до укриттів.

Натомість ЦУМ поки не переходить на роботу залежно від кольору або рівня загрози. Універмаг, як і раніше, зачиняється під час повітряних тривог незалежно від типу загрози.



