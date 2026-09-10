Як працюватиме бізнес за жовтого рівня повітряної тривог

З 10 вересня 2026 року низка київських торгових центрів – DREAM, RETROVILLE, RIVER MALL і Victoria Gardens – переходить на роботу за рівнями тривоги, пише 24 Канал.

За жовтого рівня вони продовжуватимуть працювати, а за червоного – повністю припинятимуть роботу та відправлятимуть людей до укриттів. Нові правила запроваджують відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 4 вересня 2026 року №1092 про оптимізацію захисту населення від засобів повітряного нападу.

Важливий момент стосується магазинів та інших закладів усередині ТРЦ. Сам торговий центр не зобов'язаний автоматично відкривати всі торгові точки:

кожен магазин або заклад самостійно визначає, чи працювати під час жовтого рівня;

працюють лише ті орендарі, які добровільно погодилися залишатися відкритими;

продавець або заклад може припинити роботу, якщо вважає перебування людей небезпечним;

інформацію про точки, які не працюватимуть, ТРЦ публікують у соцмережах та на своїх сайтах.

Окремий порядок діє в RETROVILLE у вечірній час. Якщо повітряна тривога триває або починається після 21:00, там працюватиме лише гіпермаркет NOVUS і прикасова зона. Сам торговий центр відкриється вже наступного дня.

Не всі ТРЦ переходять на нову систему

При цьому новий підхід поширюється не на всі київські торгові центри.

Наприклад, ЦУМ поки не переходить на роботу залежно від кольору або рівня загрози. У відповідь на запит "РБК-Україна" там зазначили, що універмаг, як і раніше, зачиняється під час повітряних тривог незалежно від типу загрози.

Усі гості та співробітники проходять до найближчого укриття на станції метро "Театральна" або "Хрещатик,

– ідеться у відповіді ЦУМу.

Свій режим роботи зберігає й Ocean Plaza. Там наголосили, що рівень або колір небезпеки не має значення, оскільки безпека відвідувачів і працівників залишається пріоритетом.

Водночас під час повітряної тривоги продовжує працювати -1 поверх Ocean Plaza, де облаштований безпечний простір, який можна використовувати як укриття.

Нова систем загроз: що означає "жовта" й "червона" тривога

Нещодавно Кабінет міністрів України постановою запровадив диференційовану систему повітряних тривог. Тепер їх розділяють на два рівні небезпеки:

Червоний рівень оголошується у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози; Жовтий рівень встановлюється у разі дронової загрози.

Де шукати укриття

У різних торгових центрах передбачені різні варіанти укриттів.

У DREAM відвідувачів під час небезпеки спрямовують до укриттів на станціях метро "Мінська", "Оболонь" і "Героїв Дніпра".

У RIVER MALL облаштоване тимчасове укриття на -2 рівні підземного паркінгу. Дорогу до нього позначили спеціальними навігаційними стрілками.

Додаткову інформацію про місця для укриття можна знайти у застосунку "Київ Цифровий" чи на спеціальних мапах усередині торгових центрів.

До слова, McDonald's також ухвалив рішення про роботу під час тривог. У компанії вирішили не змінювати чинний порядок.

У McDonald's наголосили, що безпека працівників і клієнтів залишається пріоритетом та ключовою умовою роботи ресторанів.