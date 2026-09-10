Как будет работать бизнес при желтом уровне воздушной тревоги

С 10 сентября 2026 года ряд киевских торговых центров – DREAM, RETROVILLE, RIVER MALL и Victoria Gardens – переходит на работу в соответствии с уровнями тревоги, пишет 24 Канал.

При желтом уровне они будут продолжать работать, а при красном – полностью прекратят работу и отправят людей в укрытия. Новые правила вводятся в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 4 сентября 2026 года № 1092 об оптимизации защиты населения от средств воздушного нападения.

Важный момент касается магазинов и других заведений внутри ТРЦ. Сам торговый центр не обязан автоматически открывать все торговые точки:

  • каждый магазин или заведение самостоятельно определяет, работать ли во время "желтого" уровня;
  • работают только те арендаторы, которые добровольно согласились оставаться открытыми;
  • продавец или заведение может прекратить работу, если считает пребывание людей опасным;
  • информацию о точках, которые не будут работать, ТРЦ публикуют в соцсетях и на своих сайтах.

В RETROVILLE в вечернее время действует особый порядок. Если воздушная тревога продолжается или начинается после 21:00, там будут работать только гипермаркет NOVUS и кассовая зона. Сам торговый центр откроется уже на следующий день.

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Не все ТРЦ переходят на новую систему

При этом новый подход распространяется не на все киевские торговые центры.

Например, ЦУМ пока не переходит на работу в зависимости от цвета или уровня угрозы. В ответ на запрос "РБК-Украина" там отметили, что универмаг, как и раньше, закрывается во время воздушных тревог независимо от типа угрозы.

Все посетители и сотрудники направляются в ближайшее укрытие на станции метро "Театральная" или "Крещатик",
– говорится в ответе ЦУМа.

Свой режим работы сохраняет и Ocean Plaza. Там подчеркнули, что уровень или цвет опасности не имеют значения, поскольку безопасность посетителей и сотрудников остается приоритетом.

В то же время во время воздушной тревоги продолжает работать -1 этаж Ocean Plaza, где оборудовано безопасное пространство, которое можно использовать в качестве укрытия.

Новая система угроз: что означают "желтая" и "красная" тревоги

Недавно Кабинет министров Украины постановлением ввел дифференцированную систему воздушных тревог. Теперь их делят на два уровня опасности:

  1. Красный уровень объявляется в случае ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозы;
  2. Желтый уровень устанавливается в случае угрозы со стороны дронов.

Где искать укрытие

В разных торговых центрах предусмотрены различные варианты укрытий.

  • В DREAM посетителей во время опасности направляют в укрытия на станциях метро "Минская", "Оболонь" и "Героев Днепра".
  • В RIVER MALL оборудовано временное укрытие на -2 уровне подземной парковки. Путь к нему обозначен специальными навигационными стрелками.

Дополнительную информацию о местах укрытия можно найти в приложении "Киев Цифровой" или на специальных картах внутри торговых центров.

К слову, McDonald's также принял решение о работе во время тревог. В компании решили не менять действующий порядок.

В McDonald's подчеркнули, что безопасность сотрудников и клиентов остается приоритетом и ключевым условием работы ресторанов.