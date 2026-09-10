Как будет работать бизнес при желтом уровне воздушной тревоги
С 10 сентября 2026 года ряд киевских торговых центров – DREAM, RETROVILLE, RIVER MALL и Victoria Gardens – переходит на работу в соответствии с уровнями тревоги, пишет 24 Канал.
При желтом уровне они будут продолжать работать, а при красном – полностью прекратят работу и отправят людей в укрытия. Новые правила вводятся в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 4 сентября 2026 года № 1092 об оптимизации защиты населения от средств воздушного нападения.
Важный момент касается магазинов и других заведений внутри ТРЦ. Сам торговый центр не обязан автоматически открывать все торговые точки:
- каждый магазин или заведение самостоятельно определяет, работать ли во время "желтого" уровня;
- работают только те арендаторы, которые добровольно согласились оставаться открытыми;
- продавец или заведение может прекратить работу, если считает пребывание людей опасным;
- информацию о точках, которые не будут работать, ТРЦ публикуют в соцсетях и на своих сайтах.
В RETROVILLE в вечернее время действует особый порядок. Если воздушная тревога продолжается или начинается после 21:00, там будут работать только гипермаркет NOVUS и кассовая зона. Сам торговый центр откроется уже на следующий день.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Не все ТРЦ переходят на новую систему
При этом новый подход распространяется не на все киевские торговые центры.
Например, ЦУМ пока не переходит на работу в зависимости от цвета или уровня угрозы. В ответ на запрос "РБК-Украина" там отметили, что универмаг, как и раньше, закрывается во время воздушных тревог независимо от типа угрозы.
Все посетители и сотрудники направляются в ближайшее укрытие на станции метро "Театральная" или "Крещатик",
– говорится в ответе ЦУМа.
Свой режим работы сохраняет и Ocean Plaza. Там подчеркнули, что уровень или цвет опасности не имеют значения, поскольку безопасность посетителей и сотрудников остается приоритетом.
В то же время во время воздушной тревоги продолжает работать -1 этаж Ocean Plaza, где оборудовано безопасное пространство, которое можно использовать в качестве укрытия.
Новая система угроз: что означают "желтая" и "красная" тревоги
Недавно Кабинет министров Украины постановлением ввел дифференцированную систему воздушных тревог. Теперь их делят на два уровня опасности:
- Красный уровень объявляется в случае ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозы;
- Желтый уровень устанавливается в случае угрозы со стороны дронов.
Где искать укрытие
В разных торговых центрах предусмотрены различные варианты укрытий.
- В DREAM посетителей во время опасности направляют в укрытия на станциях метро "Минская", "Оболонь" и "Героев Днепра".
- В RIVER MALL оборудовано временное укрытие на -2 уровне подземной парковки. Путь к нему обозначен специальными навигационными стрелками.
Дополнительную информацию о местах укрытия можно найти в приложении "Киев Цифровой" или на специальных картах внутри торговых центров.
К слову, McDonald's также принял решение о работе во время тревог. В компании решили не менять действующий порядок.
В McDonald's подчеркнули, что безопасность сотрудников и клиентов остается приоритетом и ключевым условием работы ресторанов.