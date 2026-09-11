Что решили большие сети

После появления новой системы уровней воздушной угрозы большие сети начали определять, как именно будут работать их магазины, пишет "Интерфакс-Украина".

Решения больших ритейлеров различаются:

1. COMFY будет руководствоваться правилами ТРЦ

В COMFY пояснили, что для сети важным фактором является местоположение ее магазинов. Около 95% торговых точек работают в торговых центрах, поэтому компания учитывает решения администрации конкретного ТРЦ.

Если торговый центр примет решение о приостановке работы или эвакуации людей во время тревоги, магазин COMFY поступит аналогичным образом.

2. У Auchan уже есть исключение

В Auchan Украина сообщили, что сейчас во время воздушной тревоги продолжает работать только один гипермаркет – "Auchan Либедская" в столичном Ocean Plaza.

При этом сам торговый центр во время тревоги закрывается. Гипермаркет может оставаться открытым благодаря своему расположению на -1 этаже, где можно находиться во время опасности.

3. JYSK пока не меняет правила

В JYSK подход остается неизменным еще с 2022 года. Все магазины сети в Украине закрываются во время воздушной тревоги независимо от уровня угрозы.

Страновой директор сети в Украине Евгений Иваница отметил, что компания при этом продолжает инвестировать в создание укрытий возле отдельных магазинов, прежде всего в прифронтовых регионах.

4. "Сильпо" пока определяется

В Fozzy Group сообщили, что в настоящее время еще работают над решениями относительно режима работы во время желтого уровня угрозы.

Поэтому окончательный подход сетей "Сильпо", "Фора", THRASH! ТРАШ! и других к работе по новым правилам пока еще формируется.

Как работает новая система воздушных тревог

Новые правила были определены постановлением Кабинета Министров № 1092 от 4 сентября 2026 года. Документ делит воздушные угрозы на два уровня:

желтый – угроза со стороны дронов;

– угроза со стороны дронов; красный – ракетная или ракетно-дроновая угроза, а также массированная дроновая атака.

При желтом уровне бизнес может продолжать работу, если для персонала и посетителей имеется временное или постоянное укрытие.

Если укрытия нет, работа также может продолжаться по согласованию с трудовым коллективом, но такой формат разрешен лишь на ограниченный период – не дольше трех месяцев с момента вступления постановления в силу.

В то же время пребывание посетителей в заведениях во время желтого уровня происходит по их собственному усмотрению.

К слову, с 10 сентября 2026 года ряд киевских ТРЦ перешел на работу в соответствии с уровнями тревоги. Речь идет о DREAM, RETROVILLE, RIVER MALL и Victoria Gardens.

При желтом уровне они будут продолжать работать, а при красном – полностью прекратят работу и будут направлять людей в укрытия.

В то же время ЦУМ пока не переходит на работу в зависимости от цвета или уровня угрозы. Универмаг, как и раньше, закрывается во время воздушных тревог независимо от типа угрозы.