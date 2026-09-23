Росіяни атакували Запоріжжя: знищений ТЦ та вже п'ятий магазин JYSK за місяць

Росіяни знову атакували прифронтове місто Запоріжжя. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа в одному з торговельних центрів міста.

Що відомо про атаку на Запоріжжя

Рятувальники ліквідували загоряння площею 6 тисяч квадратних метрів, про що повідомили в ДСНС вранці 23 вересня.

Працювати довелося в надскладних умовах – через ризик повторних атак роботу періодично призупиняли, щоб відійти в укриття,

– йдеться у повідомленні.

На місці атаки працювали всі екстрені служби. Зокрема, внаслідок удару було поранено двох чоловіків.

Атака призвела також до знищення магазину компанії JYSK. І це вже п’ятий за останній місяць.

Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця наголосив, що росіяни намагаються звільнити українців від ознак нормального життя та цивілізації. Крім того, гіпермаркет Епіцентр, магазини Sinsay, Фокстрот та інші компанії вже залишили

Суми та Запоріжжя. Суми, Дніпро, Кривий Ріг і двічі Запоріжжя – п’ять магазинів JYSK, знищених російськими атаками. Найважливіше – дотримання всіх вимог безпеки знову дозволило уникнути жертв серед наших працівників та покупців,

– написав Іваниця.

Водночас працівникам знищених магазинів буде надана можливість релокуватися до інших міст України, де працюють магазини JYSK.

Нагадаємо, що росіяни активно атакують ТЦ Запоріжжя. Зокрема, протягом серпня та вересня ворог завдав ударів по торгових центрах – Епіцентру, City Mall та "Амстору". Також цього тижня був знищений ТЦ "Інтрейд".

А компанія JYSK вже робила заяву щодо своєї роботи у Запоріжжі та Сумах. Річ у тім, що росіяни повторно атакували "Амстор" у Запоріжжі та "Мануфактуру" в Сумах. Роботу магазинів було призупинено на невизначений час.