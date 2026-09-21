Магазини Sinsay в Запоріжжі призупинили роботу

У Запоріжжі мережа Sinsay вирішила зупинити роботу магазинів приблизно на один місяць. Про це повідомило місцеве видання Forpost.

Причиною стала безпекова ситуація. Місто регулярно потерпає від російських атак, через що робота магазинів залежить не лише від попиту, а й від можливості безпечно перебувати там працівникам та покупцям:

Це вже не перше подібне рішення Sinsay.

У січні магазини мережі в цьому місті також тимчасово припиняли роботу через тривалі повітряні тривоги та вимоги безпеки європейських власників.

Згодом магазини відновили роботу, оскільки ситуація дозволила це зробити.

Польський ритейлер пішов ще з одного прифронтового міста

Про тимчасове припинення роботи одного з магазинів Sinsay також повідомили в іншому регіоні України – Сумах, як повідомили в місцевому ТРЦ "Київ".

На сторінці торговельного центру зазначили, що магазин польського бренду тимчасово не працюватиме. При цьому це не означає остаточного закриття.

Причини такого рішення та точні строки повернення магазину поки не повідомляються. Відомо, що деякі магазини Sinsay у цьому місті раніше пошкодили внаслідок російських атак:

Один із них постраждав під час удару КАБами на початку серпня. Ще один магазин у ТРЦ "Мануфактура" зазнав пошкоджень під час атаки реактивними дронами 9 – 10 вересня.

Нагадаємо, що Sinsay є одним із брендів польської LPP Group, яка продовжує працювати на українському ринку. Загалом в Україні мережа має понад 410 магазинів, а в її компаніях працевлаштовані понад 2500 людей.

Нещодавно стало відомо, що Sinsay запустив власний маркетплейс. До платформи допускатимуть компанії та товари, які відповідають стандартам бренду.



