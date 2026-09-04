Яким буде маркетплейс Sinsay

Нова платформа працюватиме як закритий маркетплейс. Це означає, що продавати на ній зможуть не всі охочі, а лише партнери, яких попередньо відбере та перевірить Sinsay, повідомляє UCSC.

До платформи допускатимуть компанії та товари, які відповідають стандартам бренду. Під час відбору враховуватимуть, зокрема:

якість і безпеку продукції;

стабільність товарних запасів;

своєчасність поставок;

готовність партнера до технологічної інтеграції.

На першому етапі Sinsay планує розвивати категорії, які доповнюють основний асортимент бренду. Йдеться про косметику, іграшки, взуття, товари для дому та аксесуари.

Таким чином, компанія хоче розширити вибір для своїх клієнтів, не обмежуючись товарами власного асортименту.

Хто зможе продавати на платформі

Sinsay планує співпрацювати не лише з великими роздрібними мережами. До маркетплейсу також зможуть приєднуватися менші спеціалізовані компанії.

Для таких продавців присутність на платформі може стати додатковим каналом продажів і способом швидше масштабувати свій бізнес завдяки доступу до аудиторії Sinsay. Партнери отримуватимуть спеціальну панель для роботи з продажами. Через неї вони зможуть керувати:

асортиментом;

цінами;

інформацією про наявність товарів;

замовленнями.

При цьому Sinsay залишатиме за собою контроль за тим, які компанії та товари представлені на платформі.

Ми виходимо на ринок із рішенням, яке має очевидну перевагу над типовими цифровими платформами електронної комерції – ми поєднуємо модель торговельного майданчика з розгалуженою мережею магазинів у центральних районах міст, що забезпечить клієнтам зручне місце для отримання замовлень та сприятиме частішій взаємодії з брендом,

– коментує Міколай Вездецький, заступник голови правління компанії LPP.

Запуск маркетплейсу також розширює модель роботи самого Sinsay: тепер бренд виступатиме не лише продавцем власних товарів, а й майданчиком для інших компаній, які відповідатимуть його вимогам.

До слова, прибутки LPP в Україні за 2025 рік зросли у 8 разів, досягнувши 1,1 мільярда гривень, а виторг збільшився на 54% до близько 17 мільярдів гривень. За 2025-й LPP відкрила близько 200 магазинів своїх мереж в Україні, серед яких Sinsay, Reserved, House, Cropp і Mohito. Загалом у мережі вже понад 500 магазинів.

Наразі Sinsay генерує найбільше зростання продажів у групі та охоплює понад половину магазинів компанії. В Україні бренд займає лідерську позицію у сегменті fashion-ритейлу – як за обсягом виручки, так і за кількістю магазинів.