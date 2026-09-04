Каким будет маркетплейс Sinsay

Новая платформа будет работать как закрытый маркетплейс. Это означает, что продавать на ней смогут не все желающие, а только партнеры, которых предварительно отберет и проверит Sinsay, сообщает UCSC.

К платформе будут допускаться компании и товары, соответствующие стандартам бренда. При отборе будут учитываться, в частности:

качество и безопасность продукции;

стабильность товарных запасов;

своевременность поставок;

готовность партнера к технологической интеграции.

На первом этапе Sinsay планирует развивать категории, дополняющие основной ассортимент бренда. Речь идет о косметике, игрушках, обуви, товарах для дома и аксессуарах.

Таким образом, компания хочет расширить выбор для своих клиентов, не ограничиваясь товарами собственного ассортимента.

Кто сможет продавать на платформе

Sinsay планирует сотрудничать не только с большими розничными сетями. К маркетплейсу также смогут присоединяться более мелкие специализированные компании.

Для таких продавцов присутствие на платформе может стать дополнительным каналом продаж и способом быстрее масштабировать свой бизнес благодаря доступу к аудитории Sinsay. Партнеры получат специальную панель для работы с продажами. Через нее они смогут управлять:

ассортиментом;

ценами;

информацией о наличии товаров;

заказами.

При этом Sinsay будет сохранять за собой контроль над тем, какие компании и товары представлены на платформе.

Мы выходим на рынок с решением, которое имеет очевидное преимущество перед типичными цифровыми платформами электронной коммерции – мы сочетаем модель торговой площадки с разветвленной сетью магазинов в центральных районах городов, что обеспечит клиентам удобное место для получения заказов и будет способствовать более частому взаимодействию с брендом,

– комментирует Николай Вездецкий, заместитель председателя правления компании LPP.

Запуск маркетплейса также расширяет модель работы самого Sinsay: теперь бренд будет выступать не только продавцом собственных товаров, но и площадкой для других компаний, которые будут соответствовать его требованиям.

К слову, прибыль LPP в Украине за 2025 год выросла в 8 раз, достигнув 1,1 миллиарда гривен, а выручка увеличилась на 54% до около 17 миллиардов гривен. В 2025 году LPP открыла около 200 магазинов своих сетей в Украине, среди которых Sinsay, Reserved, House, Cropp и Mohito. Всего в сети уже более 500 магазинов.

В настоящее время Sinsay демонстрирует наибольший рост продаж в группе и охватывает более половины магазинов компании. В Украине бренд занимает лидирующую позицию в сегменте fashion-ритейла – как по объему выручки, так и по количеству магазинов.