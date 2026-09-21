Магазины Sinsay в Запорожье приостановили работу
В Запорожье сеть Sinsay решила приостановить работу магазинов примерно на один месяц. Об этом сообщило местное издание Forpost.
Причиной стала ситуация с безопасностью. Город регулярно подвергается российским атакам, поэтому работа магазинов зависит не только от спроса, но и от возможности безопасно находиться там сотрудникам и покупателям:
- Это уже не первое подобное решение Sinsay.
- В январе магазины сети в этом городе также временно приостанавливали работу из-за длительных воздушных тревог и требований безопасности европейских владельцев.
- Впоследствии магазины возобновили работу, поскольку ситуация позволила это сделать.
Польский ритейлер ушел еще из одного прифронтового города
О временном приостановлении работы одного из магазинов Sinsay также сообщили в другом регионе Украины – Сумах, как сообщили в местном ТРЦ "Киев".
На странице торгового центра указали, что магазин польского бренда временно не будет работать. При этом это не означает окончательного закрытия.
Причины такого решения и точные сроки возобновления работы магазина пока не сообщаются. Известно, что некоторые магазины Sinsay в этом городе ранее были повреждены в результате российских атак:
- один из них пострадал во время удара УАБами в начале августа.
- Еще один магазин в ТРЦ "Мануфактура" получил повреждения во время атаки реактивными дронами 9–10 сентября.
Напомним, что Sinsay является одним из брендов польской LPP Group, которая продолжает работать на украинском рынке. Всего в Украине сеть насчитывает более 410 магазинов, а в ее компаниях трудоустроены более 2500 человек.
Недавно стало известно, что Sinsay запустил собственный маркетплейс. На платформу будут допускаться компании и товары, соответствующие стандартам бренда.