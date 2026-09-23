Что известно о атаке на Запорожье

Спасатели ликвидировали возгорание площадью 6 тысяч квадратных метров, что сообщили в ГСЧС утром 23 сентября.

Работать пришлось в чрезвычайно сложных условиях – из-за риска повторных атак работу периодически приостанавливали, чтобы укрыться,

– говорится в сообщении.

На месте атаки работали все экстренные службы. В частности, в результате удара были ранены два мужчины.

Атака также привела к разрушению магазина компании JYSK. И это уже пятый за последний месяц.

Country Director JYSK в Украине Евгений Иваница подчеркнул, что россияне пытаются лишить украинцев признаков нормальной жизни и цивилизации. Кроме того, гипермаркет "Эпицентр", магазины Sinsay, "Фокстрот" и другие компании уже покинули

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Сумы и Запорожье. Сумы, Днепр, Кривой Рог и дважды Запорожье – пять магазинов JYSK, уничтоженных российскими атаками. Самое главное – соблюдение всех требований безопасности вновь позволило избежать жертв среди наших сотрудников и покупателей,

– написал Иваница.

В то же время сотрудникам разрушенных магазинов будет предоставлена возможность переехать в другие города Украины, где работают магазины JYSK.

Напомним, что россияне активно атакуют ТЦ Запорожья. В частности, в течение августа и сентября враг нанес удары по торговым центрам – "Эпицентру", City Mall и "Амстору". Также на этой неделе был уничтожен ТЦ "Интрейд".

А компания JYSK уже делала заявление о своей работе в Запорожье и Сумах. Дело в том, что россияне вновь провели атаку на "Амстор" в Запорожье и "Мануфактуру" в Сумах. Работа магазинов была приостановлена на неопределенный срок.