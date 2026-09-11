Атаки на АЗС у Києві: чи буде в Україні дефіцит пального внаслідок ударів

Росіяни продовжують регулярно завдавати ударів по АЗС. Зокрема, ворог атакує станції у Києві.

Чи буде в Україні дефіцит бензину та дизелю

І сенс атак полягає саме у тому, аби тероризувати людей, про що зазначив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95" Більш того, схоже, що перелік київських станцій, по яких який начебто готуються атаки, що з’явився напередодні цих самих атак, схоже, справжній. Принаймні за два дні постраждало три з вісімнадцяти станцій. Схоже також, хтось хотів, щоб той список всі побачили. Тепер ці удари виглядають як справжній квест – є станція в списку чи нема?

Куюн, зокрема, пояснив, що така тактика ударів – не нова. Вона така ж, як у Сумах, Харкові, Запоріжжі, чи Дніпрі. А відмінність полягає лише в тому, що в столиці ще "немає фпв, "молній" та КАБів".

Сенс цих атак по АЗС один – терор. Інших сенсів немає і не буде,

– наголосив Сергій Куюн.

За даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, вже було атаковано понад 300 АЗС. За спостереженнями директор консалтингової групи "А-95", близько 80% станцій відновлюється.

Так в жодному регіоні немає дефіциту пального або зростання цін внаслідок цього.

За даними податкової служби, в Києві наразі є 270 діючих ліцензій на роздрібну торгівлю нафтопродуктами, зокрема в Київській області – 529. Сумарно це 800 АЗС.

Відповідно говорити про якийсь вплив цих атак на ринок точно не доводиться. На жаль, протидії шахедам нема. Якщо на Сході є проекти з сітками і вже навіть сталевими "мангалами" над АЗС, то проти шахеда захисту нема,

– додав Куюн.

Але найважливішим питанням залишається безпека. У повітряну тривогу, як написав Куюн, автозаправна станція не є найкращим місцем для перебування. Він нагадав, що в прифронтових регіонах вже встановлюють десятками укриття. І вочевидь, що вони скоро вони масово з’являться і в столиці.

Нагадаємо, що 11 вересня реактивні дрони вдарили по ще двох київських АЗК Укрнафта. Удари завдали по станціях на Троєщині та Почайній. На Почайній навіть був подвійний удар.