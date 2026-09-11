Про наслідки чергового обстрілу столиці повідомив мер міста Віталій Кличко.

Що відомо про постраждалих і жертв атаки?

За інформацією Кличка, двоє постраждалих померли в лікарні від отриманих травм.

Він додав, що від ранкової атаки постраждали 6 людей. З них 5 госпіталізували, одному надали допомогу на місці. Слід уточнити, що атаки сталися у Дніпровському та Оболонському районах.

Важливо! Російська атака на Україну триває майже безперервно. Про рух ворожих повітряних цілей та загрози для українських міст дізнавайтеся за посиланням.

Нагадаємо, що буквально напередодні, 10 вересня, російський дрон поцілив по заправці в Голосіївському районі. Приліт стався неподалік від торгового центру "Республіка".