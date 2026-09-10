Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Що відомо про наслідки удару по столиці?

У Голосіївському районі Києва медики отримали виклик через надзвичайну подію. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Бригади швидкої допомоги вже прямують на місце. Інформація про кількість і стан потерпілих уточнюється.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що під ударом опинилася мирна інфраструктура. Відомо про пожежу.

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