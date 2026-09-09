Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про вибух у Києві?

Зауважимо, що для міста о 19:04 оголосили повітряну тривогу. Росіяни запустили дрони, про що свідчив жовтий рівень небезпеки.

"Реактивний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях!", – писали у Повітряних силах. Вибух кияни почули близько 19:16.

При цьому, станом на момент публікації інформації про можливі наслідки атаки немає. Вочевидь, місцева влада повідомить про це згодом. У такому разі ми обов'язково оновимо матеріал.

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Наразі ж варто зазначити, що це не перша атака на українську столицю протягом доби. Кількома годинами раніше дрон влучив у дев'ятиповерхівку в Дніпровському районі Києва. Там, на жаль, загинула 70-річна жінка. Ще 4 людини зазнали поранень.

Уранці на іншій локації теж сталося влучання російського БпЛА по багатоповерхівці. Не давали спокою окупанти киянам і протягом ночі – у кількох районах фіксували наслідки обстрілів.