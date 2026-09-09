Є руйнування. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Що відомо про атаку на Київ?
Насамперед варто зауважити, що близько 16:07 у столиці оголосили повітряну тривогу. Йшлося про жовтий рівень загрози – дронова небезпека.
Повітряні сили попереджали про реактивний дрон над містом. Відбій дали вже за кілька хвилин. Проте уникнути наслідків, на жаль, не вдалось.
Так, у Дніпровському районі російський БпЛА влучив у 9-поверховий будинок. Попередньо, за словами Кличка, відомо про руйнування. На місце вирушили екстрені служби.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу загинула жінка. Ще одна людина постраждала.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.
Якими були наслідки попередніх ударів по столиці?
У ніч на 9 вересня російські війська атакували Київ. Унаслідок влучань у Дарницькому та Голосіївському районах спалахнули два вантажні автомобілі та гараж. В іншому місці виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Наразі всі займання вдалося ліквідувати.
Вранці окупанти знову завдали удару по столиці. Влучання зафіксували у житловому багатоповерховому будинку в Дарницькому районі – приблизно на рівні 11-го поверху. Вибухова хвиля пошкодила розташовані поруч будинки. Відомо про чотирьох постраждалих.
Напередодні, 8 вересня, упродовж дня й ночі ворог теж обстрілював Київ – наслідки фіксували в різних районах. До того ж приліт стався по будівлі офісу телеканалу "Ми – Україна".