Имеются разрушения. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Что известно об атаке на Киев?

В первую очередь, стоит отметить, что около 16:07 в столице объявили воздушную тревогу. Речь шла о желтом уровне угрозы – дроновая опасность.

Воздушные силы предупреждали о реактивном дроне над городом. Отбой дали уже через несколько минут. Однако избежать последствий, к сожалению, не удалось.

Так, в Днепровском районе российских БПЛА попал в 9-этажное здание. Предварительно, по словам Кличко, известно о разрушении. На место отправились экстренные службы.

Впоследствии стало известно, что в результате обстрела погибла женщина. Еще один человек пострадал.

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Каковы последствия предыдущих ударов по столице?

В ночь на 9 сентября русские войска атаковали Киев. В результате попаданий в Дарницком и Голосеевском районах вспыхнули два грузовых автомобиля и гараж. В другом месте возник пожар в двухэтажном нежилом здании. Пока все возгорания удалось ликвидировать.

Утром оккупанты снова нанесли удар по столице. Попадание зафиксировали в жилом многоэтажном доме в Дарницком районе – примерно на уровне 11 этажа. взрывная волна повредила расположенные рядом дома. Известно о четырех пострадавших.

Накануне, 8 сентября, в течение дня и ночи враг тоже обстреливал Киев – последствия фиксировались в разных районах. К тому же прилет произошел по зданию офиса телеканала "Мы - Украина".