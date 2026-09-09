Ведущий телеканала Freedom Олег Борисов в эфире 24 Канала показал последствия атаки непосредственно с места удара. Предположительно речь идет о реактивном дроне-ракете, точный тип которой еще предстоит установить экспертизе, а обломки после попадания находили даже на детской площадке.

Удар пришелся по жилому многоэтажному дому

Основное попадание пришлось примерно на уровень 11-го этажа, однако повреждения простирались значительно выше – вплоть до верхних этажей здания. Жильцы уже после атаки начали убирать выбитое стекло и закрывать поврежденные окна плитами.

Предварительно мне сказали, что это дрон-ракета, возможно, "Герань-5". Еще будем ждать экспертизы и результатов анализа, но предварительно это реактивный дрон-ракета, которая целенаправленно летела,

– рассказал Борисов.

Рядом с местом удара нет объектов, которые можно было бы назвать военными. Левый берег столицы на этом участке плотно застроен жилыми комплексами, где проживают сотни тысяч людей, а обломки после атаки упали непосредственно на детскую площадку.

Сказать, что здесь какие-то военные объекты? Нет. Каждый киевлянин прекрасно знает, что Левый берег Киева – это большой жилой район, где живут сотни тысяч людей,

– подчеркнул ведущий телеканала Freedom.

Удар произошел около восьми утра, когда уже была объявлена воздушная тревога из-за угрозы с дронов. Дети, которые могли находиться рядом с площадкой, успели укрыться в помещении между бетонными стенами возле подъезда. В доме обошлось без погибших, четверо человек пострадали, части из них оказали помощь на месте, остальных доставили в больницу. Пострадала и домашняя кошка, которую местные жители отвезли к ветеринарам.

Повреждения затронули и соседние дома

После атаки на месте развернули штабы ГСЧС и Дарницкой районной администрации, к работе подключились Красный Крест и волонтеры. Жителям помогают закрывать выбитые окна, оформлять заявки на материальную помощь и восстановление жилья, а тем, чьи квартиры стали непригодными для проживания, обещают поддержку с временной арендой.

Как минимум несколько квартир у нас непригодны для проживания. Будем оказывать помощь, чтобы люди могли снимать жилье, пока мы не восстановим пострадавшие дома,

– рассказал глава Дарницкой районной администрации Александр Ковтунов.

Взрывная волна затронула не только дом, на который пришелся основной удар. В соседнем многоэтажном доме выбило окна, повреждено кафе, стеклом засыпало еще одну детскую площадку, а в другом доме окна вылетели примерно с первого по пятый–шестой этажи. Этот район уже подвергался российским атакам ранее.

Примерно месяц назад неподалеку попала баллистическая ракета, тогда погибли люди, которые не успели спуститься в укрытие, а один из поврежденных домов до сих пор непригоден для проживания.

Все видео, которые мы снимаем и публикуем, мы сохраняем. Они будут представлены в качестве доказательств военных преступлений России против гражданского населения,

– подчеркнул Борисов.

Полностью дом после нынешнего удара не эвакуировали: в менее поврежденной секции люди остаются в квартирах.

Олег Борисов показал последствия удара по Киеву: смотрите видео