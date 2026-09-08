Як повідомив Володимир Зеленський у телеграмі, ворожий БпЛА влучив у приміщення медіа посеред дня.

Що відомо про російський удар по медіа у Києві?

Працівники ДСНС уже повністю загасили пожежу, яка спалахнула в будівлі, а всі необхідні екстрені служби продовжують розбирати завали.

Сама будівля частково зруйнована. Наразі відомо про 5 постраждалих.

На самому телеканалі уточнили, що основний удар припав на ньюзрум і робочі кабінети.

У момент атаки телеканал "Ми – Україна" саме працював у прямому ефірі національного телемарафону "Єдині новини",

– розповіли в медіа.

За словами глави держави, кількість травмованих працівників може зрости, оскільки на місці влучання тривають аварійно-рятувальні роботи.

"Шахеди" проти медіа – це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це,

– наголосив президент.

Він також підкреслив, що жодна атака на цивільних чи журналістів не повинна залишатися безкарною, а зупинити агресію Росії можливо лише завдяки спільним та рішучим крокам міжнародних партнерів.

Наслідки атаки на офіс телеканалу "Ми – Україна" / Фото ДСНС

Який вигляд має офіс телеканалу після атаки Росії: дивіться відео

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець теж відреагував на російський удар по медійниках.

Я неодноразово був гостем ефірів "Ми – Україна", брав участь у їхніх проєктах і добре знаю цю команду. Тому сьогоднішня атака сприймається особливо гостро,

– написав він.

Омбудсмен зауважив, що Росія вкотре показує, що для неї журналісти – теж мішень.

Нагадаємо, що близько 11:06 у Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів. Згодом влада повідомила, що у Солом'янському районі сталося влучання по 4-поверховій будівлі бізнес-центру.

Зауважимо, що уночі Росія завдала масованого удару по Києву. У кількох районах столиці зруйновані житлові будинки та складські приміщення. Відомо про загиблих і постраждалих.