Як повідомив Володимир Зеленський у телеграмі, ворожий БпЛА влучив у приміщення медіа посеред дня.
Що відомо про російський удар по медіа у Києві?
Працівники ДСНС уже повністю загасили пожежу, яка спалахнула в будівлі, а всі необхідні екстрені служби продовжують розбирати завали.
Сама будівля частково зруйнована. Наразі відомо про 5 постраждалих.
На самому телеканалі уточнили, що основний удар припав на ньюзрум і робочі кабінети.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
У момент атаки телеканал "Ми – Україна" саме працював у прямому ефірі національного телемарафону "Єдині новини",
– розповіли в медіа.
За словами глави держави, кількість травмованих працівників може зрости, оскільки на місці влучання тривають аварійно-рятувальні роботи.
"Шахеди" проти медіа – це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це,
– наголосив президент.
Він також підкреслив, що жодна атака на цивільних чи журналістів не повинна залишатися безкарною, а зупинити агресію Росії можливо лише завдяки спільним та рішучим крокам міжнародних партнерів.
Наслідки атаки на офіс телеканалу "Ми – Україна" / Фото ДСНС
Який вигляд має офіс телеканалу після атаки Росії: дивіться відео
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець теж відреагував на російський удар по медійниках.
Я неодноразово був гостем ефірів "Ми – Україна", брав участь у їхніх проєктах і добре знаю цю команду. Тому сьогоднішня атака сприймається особливо гостро,
– написав він.
Омбудсмен зауважив, що Росія вкотре показує, що для неї журналісти – теж мішень.
Нагадаємо, що близько 11:06 у Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів. Згодом влада повідомила, що у Солом'янському районі сталося влучання по 4-поверховій будівлі бізнес-центру.
Зауважимо, що уночі Росія завдала масованого удару по Києву. У кількох районах столиці зруйновані житлові будинки та складські приміщення. Відомо про загиблих і постраждалих.