Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я міста Києва Тетяна Мостепан.

Що відомо про стан постраждалих?

У Києві внаслідок чергової атаки російських військ постраждали шестеро людей. Станом на 05:30 трьом постраждалим медична допомога знадобилася в умовах стаціонару, тому їх доправили до лікарні. Ще троє людей після огляду та надання необхідної допомоги не потребували госпіталізації.

Стан госпіталізованих оцінюють як середнього ступеня тяжкості. У постраждалих переважно діагностували різані та осколкові поранення, зокрема кінцівок. Також у людей зафіксували рани м'яких тканин.

Згодом у ДСНС уточнили, як саме постраждалі отримали поранення. У Голосіївському районі під час розвідки рятувальники виявили та врятували одного постраждалого з території, де виникла пожежа.

Ще двох людей надзвичайники вивели на свіже повітря з квартири 16-поверхового житлового будинку, де вони опинилися заблокованими через пошкодження від вибухової хвилі.

У Солом'янському районі рятувальники врятували 10 людей, які були заблоковані у житловому будинку, а одну людину госпіталізували ще до прибуття підрозділів ДСНС.

Інформація про кількість постраждалих уточнюється, рятувальні роботи у столиці тривають.

Близько 06:30 стало відомо про 7 постраждалих. Також є інформація про 2 загиблих внаслідок ворожої атаки.

Нагадаємо, ворог вночі 8 вересня здійснив масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши реактивні БпЛА, балістичні та інші типи ракет із різних напрямків. У столиці пролунала серія вибухів, після чого влада почала повідомляти про наслідки в кількох районах міста.

У Солом'янському районі уламки впали на 5-поверховий житловий будинок, ще один 3-поверховий будинок зазнав пошкоджень. Також у цьому районі сталося загоряння складського приміщення. У Дарницькому районі через падіння уламків пошкоджено автомобіль, а також зафіксовано загоряння на нежитловій території.

У Подільському районі виникла пожежа в гаражах та автомобілях, згодом стало відомо про загоряння складського приміщення. У Голосіївському районі спалахнула пожежа на території навчального закладу, також надходила інформація про заблокованих людей у житловому будинку.

Столична влада продовжує уточнювати інформацію про наслідки нічного обстрілу, а рятувальники та екстрені служби працюють на місцях влучань і падіння уламків.