Близько 06:40 для Києва була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.

Що відомо про вибухи у Києві?

Повітряні сили попередили про реактивний дрон, який рухався на Бровари у напрямку Києва.

Монітори писали, що ворожий безпілотник перебував над Лук'янівкою. Згодом у столиці пролунав вибух.

Моніторингові канали уточнили, що дрон впав, і наразі небо над Києвом чисте.

Нагадаємо, що уночі столиця зазнала масованого обстрілу. На місто летіли реактивні дрони і балістичні ракети. Також область опинилася під ударами крилатих ракет.

За даними ДСНС, щонайменше у 5 районах міста сталися руйнування і виникли пожежі:

у Голосіївському районі внаслідок влучання в 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху зруйновані конструкції без подальшого горіння. За іншою адресою виникла пожежа у гаражі, вогонь поширився на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр.

у Солом'янському районі у житловій п'ятиповерхівці були заблоковані люди.

у Дарницькому районі горів гараж на території приватного будинку.

у Подільському районі виникла пожежа у складській будівлі, а також горіли автомобілі й гаражні бокси.

у Дніпровському районі спалахнула пожежа в гаражах.

Станом на 06:30 відомо про 7 постраждалих і двох загиблих.