24 Канал, посилаючись на дані Повітряних сил ЗСУ та моніторингових спільнот, стежить за рухом російських цілей у небі над Україною.

Куди летять ворожі дрони?

Насамперед закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги.

Де тривога: дивіться на карті