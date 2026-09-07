24 Канал, посилаючись на дані Повітряних сил ЗСУ та моніторингових спільнот, стежить за рухом російських цілей у небі над Україною.

Куди летять ворожі дрони?

Насамперед закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги.

Де тривога: дивіться на карті

19:44, 7 вересня

Реактивний БпЛА в р-ні. Тростянця (Вінниччина) курс північний.

19:43, 7 вересня

БпЛА на Суми та Харків з півночі.

19:42, 7 вересня

Реактивні БпЛА в р-ні. Нові Санжари Полтавщина курс північно-західний.

19:42, 7 вересня

Ризик запуску крилатих ракет у бік Києва.

19:35, 7 вересня

Групи реактивних БпЛА з Чернігівщини на Київщину вектором руху на Київ.

19:20, 7 вересня

БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини повз Апостолове, курс - південний.

19:17, 7 вересня

Реактивний БпЛА в р-ні. Баштанки західним курсом на Вознесенськ.

19:15, 7 вересня

БпЛА на сході Дніпропетровщини - курсом на Петропавлівку, Павлоград.

19:13, 7 вересня

Реактивний БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс північний (повз н.п.Широке).

19:10, 7 вересня

Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини на/повз Городню у західному напрямку.

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