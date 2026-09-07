24 Канал, ссылаясь на данные Воздушных сил ВСУ и мониторинговых сообществ, отслеживает передвижение российских целей в небе над Украиной.
Куда летят вражеские дроны?
Прежде всего призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги.
Где объявлена тревога: смотрите на карте
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Реактивные БПЛА в Винницкой области, маршрут н.п. Немиров/Вороновица. Реактивные БПЛА на юге Винницкой области, мимо Бершадя курсом на северо-запад. Реактивные БПЛА в районе Семеновки (Полтавская область) курсом на Черкасскую область. Реактивные БПЛА в Винницкой области, курс на н.п. Немиров/Брацлав. Реактивный БПЛА в районе Тростянца (Винницкая область), курс – северный. БПЛА над Сумами и Харьковом с севера. Риск запуска крылатых ракет в сторону Киева. Реактивный БПЛА в районе Баштанки, движется на запад в направлении Вознесенска. БПЛА на востоке Днепропетровской области – курсом на Петропавловку, Павлоград. Реактивный БПЛА на западе Днепропетровской области, курс на север (мимо населенного пункта Широкое). Реактивные БПЛА на севере Черниговской области над Городней и в западном направлении.
Реактивные БПЛА в Винницкой области, маршрут н.п. Немиров/Вороновица.
Реактивные БПЛА на юге Винницкой области, мимо Бершадя курсом на северо-запад.
Реактивные БПЛА в районе Семеновки (Полтавская область) курсом на Черкасскую область.
Реактивные БПЛА в Винницкой области, курс на н.п. Немиров/Брацлав.
Реактивный БПЛА в районе Тростянца (Винницкая область), курс – северный.
БПЛА над Сумами и Харьковом с севера.
Риск запуска крылатых ракет в сторону Киева.
Реактивный БПЛА в районе Баштанки, движется на запад в направлении Вознесенска.
БПЛА на востоке Днепропетровской области – курсом на Петропавловку, Павлоград.
Реактивный БПЛА на западе Днепропетровской области, курс на север (мимо населенного пункта Широкое).
Реактивные БПЛА на севере Черниговской области над Городней и в западном направлении.