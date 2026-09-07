24 Канал, ссылаясь на данные Воздушных сил ВСУ и мониторинговых сообществ, отслеживает передвижение российских целей в небе над Украиной.

Куда летят вражеские дроны?

Прежде всего призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги.

Где объявлена тревога: смотрите на карте

20:20, 7 сентября

Реактивные БПЛА в Винницкой области, маршрут н.п. Немиров/Вороновица.

20:15, 7 сентября

20:14, 7 сентября

20:09, 7 сентября

20:08, 7 сентября

20:04, 7 сентября

Реактивные БПЛА на юге Винницкой области, мимо Бершадя курсом на северо-запад.

19:54, 7 сентября

Реактивные БПЛА в районе Семеновки (Полтавская область) курсом на Черкасскую область.

19:53, 7 сентября

Реактивные БПЛА в Винницкой области, курс на н.п. Немиров/Брацлав.

19:50, 7 сентября

19:44, 7 сентября

Реактивный БПЛА в районе Тростянца (Винницкая область), курс – северный.

19:43, 7 сентября

БПЛА над Сумами и Харьковом с севера.

19:42, 7 сентября

19:42, 7 сентября

Риск запуска крылатых ракет в сторону Киева.

19:35, 7 сентября

19:20, 7 сентября

19:17, 7 сентября

Реактивный БПЛА в районе Баштанки, движется на запад в направлении Вознесенска.

19:15, 7 сентября

БПЛА на востоке Днепропетровской области – курсом на Петропавловку, Павлоград.

19:13, 7 сентября

Реактивный БПЛА на западе Днепропетровской области, курс на север (мимо населенного пункта Широкое).

19:10, 7 сентября

Реактивные БПЛА на севере Черниговской области над Городней и в западном направлении.

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