Около 06:40 для Киева была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.

Что известно о взрывах в Киеве?

Воздушные силы предупредили о реактивном дроне, который двигался на Бровары в направлении Киева.

Мониторы писали, что вражеский беспилотник находился над Лукьяновкой. Вскоре в столице раздался взрыв.

Мониторинговые каналы уточнили, что дрон упал, и пока небо над Киевом чистое.

Напомним, что ночью столица подверглась массированному обстрелу. На город летели реактивные дроны и баллистические ракеты. Также область оказалась под ударами крылатых ракет.

По данным ГСЧС, по меньшей мере, в 5 районах города произошли разрушения и возникли пожары:

в Голосеевском районе в результате попадания в 26-этажное нежилое здание на уровне 23-го этажа разрушены конструкции без дальнейшего горения. По другому адресу возник пожар в гараже, огонь распространился на расположенное рядом нежилое здание и бизнес-центр;

в Соломенском районе в жилой пятиэтажке были заблокированы люди;

в Дарницком районе горел гараж на территории частного дома;

в Подольском районе возник пожар в складском здании, горели автомобили и гаражные боксы;

в Днепровском районе загорелся пожар в гаражах.

По состоянию на 06:30 известно о 7 пострадавших и двух погибших.