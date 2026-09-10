Про це повідомили у ДСНС.
Що відомо про атаку
Рятувальники повідомили, що у Голосіївському районі через російський удар виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі.
Вогнеборці ліквідували загоряння.
На щастя, інформації щодо постраждалих не надходило.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Наслідки обстрілу Києва / ДСНС
Росія також продовжує атакувати Київщину.
Як повідомив голова КОВА Ткаченко, За минулу добу в області постраждали 3 людини.
Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах.
Загалом, в області, пошкоджено 32 об'єкти: 26 приватних будинків, 4 транспортні засоби та 2 виробничо-складські приміщення.
У зв'язку з постійними російськими обстрілами вкотре закликаємо кожного і кожну уважно слідкувати за зміною безпекової ситуації та вчасно реагувати на сигнал "Повітряна тривога!" Бережіть себе!
– закликали у ДСНС.
Нагадаємо, що унаслідок вечірніх атак у Києві постраждали 17 людей. Серед них – двоє дітей. Шестеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.
Було падіння БпЛА на відкритій території біля 16-поверхового житлового будинку, а в Деснянському районі, виникло загоряння автомобілів.
Згодом у Святошинському районі БпЛА упав неподалік торгівельного центру на відкритій території в лісі.