Про це повідомили у ДСНС.

Що відомо про атаку

Рятувальники повідомили, що у Голосіївському районі через російський удар виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі.

Вогнеборці ліквідували загоряння.

На щастя, інформації щодо постраждалих не надходило.

Наслідки обстрілу Києва / ДСНС

Росія також продовжує атакувати Київщину.

Як повідомив голова КОВА Ткаченко, За минулу добу в області постраждали 3 людини.

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах.

Загалом, в області, пошкоджено 32 об'єкти: 26 приватних будинків, 4 транспортні засоби та 2 виробничо-складські приміщення.

У зв'язку з постійними російськими обстрілами вкотре закликаємо кожного і кожну уважно слідкувати за зміною безпекової ситуації та вчасно реагувати на сигнал "Повітряна тривога!" Бережіть себе!

– закликали у ДСНС.

Нагадаємо, що унаслідок вечірніх атак у Києві постраждали 17 людей. Серед них – двоє дітей. Шестеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Було падіння БпЛА на відкритій території біля 16-поверхового житлового будинку, а в Деснянському районі, виникло загоряння автомобілів.

Згодом у Святошинському районі БпЛА упав неподалік торгівельного центру на відкритій території в лісі.