Увечері ворог завдав удар по ТЦ у Павлограді. Внаслідок атаки є загиблі і поранені.

Де пролітають російські дрони?

Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті

18:05, 10 вересня

Реактивний БпЛА у напрямку Одещини (Чорноморське) з акваторії Чорного моря.

18:04, 10 вересня

Реактивний БпЛА з Київщини на Житомирщину, курсом на Овруч.

18:00, 10 вересня

Реактивний БпЛА з Київщини на Житомирщину, курсом на Овруч.

17:55, 10 вересня

Реактивний БпЛА у напрямку Дніпро/Слобожанське з півночі.

17:52, 10 вересня

Одещина. Реактивний БпЛА в напрямку Іванівки.

17:47, 10 вересня

Чернігівщина: реактивний БпЛА повз Любеч – у напрямку Київщини.

17:37, 10 вересня

Реактивний БпЛА на Миколаївщині з Чорного моря у напрямку Березанки.

WhatsApp Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp Додати