Вечером враг нанес удар по торговому центру в Павлограде. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Где пролетают российские дроны?

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

18:14, 10 сентября

Реактивный БПЛА на севере Ровенской области, направляется в сторону Сарн.

18:13, 10 сентября

Одесса. Реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях!

18:10, 10 сентября

Днепр. Реактивные БПЛА в направлении города.

18:07, 10 сентября

Харьков. Реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях!

18:05, 10 сентября

Реактивный БПЛА в направлении Одесской области (Черноморское) из акватории Черного моря.

18:04, 10 сентября

Реактивный БПЛА из Киевской области в Житомирскую область, курсом на Овруч.

18:00, 10 сентября

Реактивный БПЛА из Киевской области в Житомирскую область, курсом на Овруч.

17:55, 10 сентября

Реактивный БПЛА в направлении Днепра/Слобожанского с севера.

17:52, 10 сентября

Одесская область. Реактивный БПЛА в направлении Ивановки.

17:47, 10 сентября

Черниговская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Любеча – в направлении Киевской области.

17:37, 10 сентября

Реактивный БПЛА в Николаевской области: из Черного моря в направлении Березанки.

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