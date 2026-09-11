Де пролунали удари

Про наслідки атаки розповіли голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура та глава "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

За словами Федоренка, російські реактивні дрони влучили по АЗС на Троєщині та Почайній. Згодом станція на Почайній зазнала повторної атаки.

Персонал та клієнти встигли вчасно покинути територію після оголошення повітряної тривоги,, тому обійшлося без жертв. Роботу об'єктів зупинили одразу після сигналу.

Найголовніше – після сигналу повітряної тривоги персонал і клієнти залишили територію АЗК,

– зазначив Кукура.

Водночас він повідомив, що внаслідок атаки серйозно пошкоджені капітальні будівлі заправок, а обладнання зазнало критичних пошкоджень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Відео: Наслідки удару по АЗС "Укрнафти" / Богдан Кукура

Що буде з АЗС

Голова правління "Укрнафти" наголосив, що атаковані АЗС є цивільною інфраструктурою, яка забезпечує киян пальним та необхідними товарами.

Жодної військової мети в таких атаках немає. Це терор проти мирного населення,

– наголосив Кукура.

Глава Нафтогазу також назвав російський удар атакою на мирних людей.

Жодної військової мети в таких атаках немає й бути не може. Це терор проти цивільного населення, мирних людей,

– сказав Федоренко.

Водночас в "Укрнафті" підкреслили, що мають намір відновити пошкоджені заправки та продовжити роботу для клієнтів.

Нагадаємо, що напередодні, 10 вересня, російський дрон вже влучив у заправку поруч із ТРЦ Respublika Park. Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначає, що такі дії є абсолютно безглуздими з погляду завдання економічних збитків. За його словами, у Києві та області працює понад 800 станцій, тому нереально вибити критичний відсоток і спровокувати дефіцит.