Где раздались взрывы

О последствиях атаки рассказали председатель правления "Укрнафты" Богдан Кукура и глава "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

По словам Федоренко, российские реактивные дроны поразили АЗС на Троещине и Почайной. Впоследствии станция на Почайной подверглась повторной атаке.

Персонал и клиенты успели вовремя покинуть территорию после объявления воздушной тревоги, поэтому обошлось без жертв. Работа объектов была остановлена сразу после сигнала.

Самое главное – после сигнала воздушной тревоги персонал и клиенты покинули территорию АЗК,

– отметил Кукура.

В то же время он сообщил, что в результате атаки серьезно повреждены капитальные здания заправок, а оборудование получило критические повреждения.

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Видео: Последствия удара по АЗС "Укрнафты" / Богдан Кукура

Что будет с АЗС

Председатель правления "Укрнафты" подчеркнул, что атакованные АЗС являются гражданской инфраструктурой, которая обеспечивает киевлян топливом и необходимыми товарами.

Никакой военной цели в таких атаках нет. Это террор против мирного населения,

– подчеркнул Кукура.

Глава "Нафтогаза" также назвал российский удар атакой на мирных людей.

Никакой военной цели в таких атаках нет и быть не может. Это террор против гражданского населения, мирных людей,

– сказал Федоренко.

В то же время в "Укрнафте" подчеркнули, что намерены восстановить поврежденные заправки и продолжить работу для клиентов.

Напомним, что накануне, 10 сентября, российский дрон уже поразил заправку рядом с ТРЦ Respublika Park. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отмечает, что такие действия абсолютно бессмысленны с точки зрения нанесения экономического ущерба. По его словам, в Киеве и области работает более 800 станций, поэтому нереально вывести из строя критический процент и спровоцировать дефицит.