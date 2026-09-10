Ведущая 24 Канала Екатерина Соляр работала непосредственно на месте удара и рассказала, что происходило там в первые часы после атаки. В момент попадания поблизости находилось много автомобилей и людей, в том числе детей, однако удалось избежать худшего.

В момент удара рядом было много людей

К моменту выхода в эфир пожар на АЗС уже был потушен, а спасатели продолжали работать на месте. Людей с заправки успели эвакуировать, поэтому погибших и пострадавших нет, хотя повреждения получили сама станция и автомобиль, который стоял у колонки.

Автомобиль стоял как раз на заправке, поэтому было предположение, что кто-то мог пострадать. Но мне сказали, что нет – люди знали, что в небе летают дроны, вовремя покинули заправку и на момент удара там никого не было,

– рассказала Соляр.

Рядом осталась неповрежденной зона, где заправляют автомобили газом. Попадание произошло возле ТРЦ, парковка которого около 10:30 была заполнена машинами, а неподалеку часто проводят время дети.

Здесь очень много детей. Они любят гулять возле ТРЦ, сидят на скамейках, общаются, ждут, пока закончится воздушная тревога. Здесь они обычно проводят свои перемены и свободное время,

– сказала ведущая 24 Канала.

По другую сторону АЗС расположены автобусные остановки и отделение Укрпочты, а рядом проходит оживленная транспортная магистраль. Удар пришелся на обычное буднее утро, когда по дороге одновременно двигалось много автомобилей.

Реактивный дрон звучал как баллистическая ракета

После взрыва части беспилотника разлетелись вокруг заправки и попали на проезжую часть. Из-за этого образовались пробки, а водители пытались внимательно следить за дорогой, чтобы не наехать на обломки.

По звуку создавалось ощущение, что это баллистика. Я сразу проверила, какой был уровень воздушной тревоги. Так сейчас звучат реактивные дроны, что ты уже не отличаешь их от баллистики, которая также может прилететь в то же самое время,

– рассказала Соляр.

В телеграм-каналах сегодня распространялась неподтвержденная информация о якобы списке из 20 АЗС, которые Россия может атаковать в ближайшее время. Поврежденная заправка, как отметила Соляр, фигурировала в этом списке.

После удара возле ТРЦ оставались семьи с детьми, а некоторые из них поднимали части реактивного беспилотника и фотографировались с ними. На месте тем временем продолжают работать спасатели, а обломки все еще лежат вокруг поврежденной АЗС.

Ведущая 24 Канала рассказала об ударе по АЗС возле ТРЦ: смотрите видео