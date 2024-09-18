Вартість авіаквитків в Росії зросла до 22-річного рекорду

Тепер для росіян кудись полетіти стало на 28,4% дорожче. Це рекордний показник починаючи з 2002 року, написали у Росстаті.

Вартість авіаквитків в Росії

Ціна перельоту в економкласі в Росії з розрахунку на 1 000 кілометрів шляху була зафіксована на рівні 86,5 доларів, що є рекордом за увесь час ведення статистики.

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Також різке здорожчання білетів спостерігалося на початку року – 34 – 42% у річному вираженні.

Голова Мінтрансу Росії Роман Старовойт наголосив, що середня ціна квитка тепер складає 100 доларів, а здорожчання за пів року склало 20%.

Тут кілька факторів. Це зростання пасажиропотоку, тобто збільшується конкуренція. Це витрати авіакомпанії на підтримку льотної придатності. Хай там як, але збільшилися витрати авіакомпаній на ці види робіт. Також загалом зростання вартості і палива, і наземних послуг, які сьогодні ми фіксуємо,

– сказав він.

Річний пасажиропотік у 2024 році знизиться до 98 мільйонів осіб, хоча торік авіаперевезеннями скористалися 105 мільйонів пасажирів.