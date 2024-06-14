Банки Киргизстану не будуть здійснювати перекази з Росії через санкції

Декілька банків Киргизстану припинили транзакції з російськими банками через санкції. Мовиться про перекази туди і назад, за інформацією російських ЗМІ.

Банки Киргизстану припинили співпрацю з Росією

РСК-банк, який займає одну з лідируючих позицій на фінансовому ринку республіки. Він проінформував, що нині не працюють такі системи переказів:

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Astrasend;

Юністрім;

Contact;

Золота корона;

Сбєрбанк-онлайн.

Ще один із найпопулярніших банків, Мбанк, ввів обмеження на роботу з рублями.

У зв'язку з волатильністю курсу та можливими різкими коливаннями валютного ринку введено тимчасове обмеження за рублевими рахунками та картками (поповнення, перекази, конвертації),

– написали на сайті банку.

Ще п'ять киргизьких банків оголосили про обмеження на конвертацію рубля в долар для рахунків у доларах США.

Росії ускладнять доступ до ринків капіталу

Голова НБУ Андрій Пишний прокоментував нову хвилю санкцій США проти Росії та її союзників.

Андрій Пишний Голова НБУ Ми з командою проаналізували новий масштабний санкційний пакет США щодо росії. І от що варто відзначити. Персональні блокуючі санкції проти Московської Біржі – це, безумовно, потужний удар по фінансовій інфраструктурі РФ, що значно ускладнить доступ росії до ринків капіталу та проведення розрахунків.

Також варто чекати на суттєве підвищення ризику вторинних санкцій для іноземних банків.

Указ Президента США № 14114 у грудні 2023 року запровадив можливість застосування вторинних санкцій США до іноземних фінансових установ, які проводять/сприяють проведенню транзакцій або надають послуги особам, пов’язаним із військово-промисловою базою РФ. Відтепер для цілей застосування вторинних санкцій США будь-яка особа, до якої застосовано санкції США в межах санкційної програми щодо Росії, вважається пов’язаною з російським військово-промисловим сектором,

– написав він.

Тепер Мінфін США стежить за діяльністю усі іноземні банки, що були помічені у співпраці з Росією.