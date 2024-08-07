Європейські банки блокують операції з чотирьох областей України

Українці стикаються з блокуванням банківських операцій через іноземні банки. Це стосується юридичних осіб із Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Чому банки блокують платежі

НБУ пояснює, що в іноземних банків немає достовірних даних про статус цих територій, тому українським банкам необхідно додатково комунікувати з ними.

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Банки ЄС не завжди деталізують причини блокування операцій. На думку Національного банку, невиконання платежів може бути пов’язане із санкціями ЄС щодо непідконтрольних Україні територій у Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях.

Крім того, на це впливають міжнародні стандарти та національне законодавство інших країн у сфері фінансового моніторингу та управління ризиками.

НБУ вважає, що такі заходи з боку іноземних банків щодо українських суб’єктів господарювання є необґрунтованими.