Які банкноти виводять

НБУ прийняв рішення про виведення банкнот номіналом 500 гривень. Йдеться про купюри, які були випущені у 2003 – 2007 роках.

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Вказані купюри будуть поступово замінювати на нові (випущені після 2014 року). Процес вилучення розпочнеться з 1 серпня цього року.

Громадяни не відчують ці зміни. Вказаними банкнотами і надалі можна буде розраховуватись.

Банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом. Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати,

– повідомляє НБУ.

Яким чином виводитимуть купюри:

НБУ не буде передавати ці банкноти у банківські каси;

українські банки не будуть видавати такі купюри зі своїх кас.

Зауважте! Після вилучення старі купюри будуть утилізовані силами НБУ.