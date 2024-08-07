Какие банкноты выводят

НБУ принял решение о выводе банкнот номиналом 500 гривен. Речь идет о купюрах, которые были выпущены в 2003 – 2007 годах.

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Указанные купюры будут постепенно заменять на новые (выпущенные после 2014 года). Процесс изъятия начнется с 1 августа этого года.

Граждане не почувствуют эти изменения. Указанными банкнотами и в дальнейшем можно будет рассчитываться.

Банкноты номиналом 500 гривен старого образца будут оставаться действительным платежным средством. Граждане без ограничений смогут продолжать ими рассчитываться, их не нужно специально обменивать,

– сообщает НБУ.

Каким образом будут выводить купюры:

НБУ не будет передавать эти банкноты в банковские кассы;

украинские банки не будут выдавать такие купюры из своих касс.

Заметьте! После изъятия старые купюры будут утилизированы силами НБУ.