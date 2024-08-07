Какие банкноты выводят
НБУ принял решение о выводе банкнот номиналом 500 гривен. Речь идет о купюрах, которые были выпущены в 2003 – 2007 годах.
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Указанные купюры будут постепенно заменять на новые (выпущенные после 2014 года). Процесс изъятия начнется с 1 августа этого года.
Граждане не почувствуют эти изменения. Указанными банкнотами и в дальнейшем можно будет рассчитываться.
Банкноты номиналом 500 гривен старого образца будут оставаться действительным платежным средством. Граждане без ограничений смогут продолжать ими рассчитываться, их не нужно специально обменивать,
– сообщает НБУ.
Каким образом будут выводить купюры:
- НБУ не будет передавать эти банкноты в банковские кассы;
- украинские банки не будут выдавать такие купюры из своих касс.