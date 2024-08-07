Почему банки блокируют платежи

НБУ объясняет, что у иностранных банков нет достоверных данных о статусе этих территорий, поэтому украинским банкам необходимо дополнительно коммуницировать с ними.

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Банки ЕС не всегда детализируют причины блокировки операций. По мнению Национального банка, невыполнение платежей может быть связано с санкциями ЕС в отношении неподконтрольных Украине территорий в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях.

Кроме того, на это влияют международные стандарты и национальное законодательство других стран в сфере финансового мониторинга и управления рисками.

Обратите внимание! НБУ считает, что такие меры со стороны иностранных банков в отношении украинских субъектов хозяйствования являются необоснованными.