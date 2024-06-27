Податкова отримає доступ до банківських рахунків українців за кордоном
Джерело:ДПС
Державна податкова служба України незабаром отримає інформацію про стан банківських рахунків українських резидентів за кордоном. Крім цього, податкова отримає й інші фінансові дані.
Чому податкова отримає доступ до рахунків
Раніше у податковій повідомили, що Глобальний форум Організації економічного співробітництва та розвитку підтвердив успішне проходження ДПС оцінки прозорості та обміну інформацією для податкових цілей.
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Це дозволить розпочати автоматичний обмін даними, визнавши таким чином Україну надійним партнером. Голова Комітету Верховної Ради з податків і фінансів Данило Гетманцев зазначив, що найближчим часом це забезпечить податкову новими технологічними інструментами.
Це означає що у ДПС найближчим часом зʼявиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілий ряд фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній в розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато іншого.
Як зазначають у Державній податковій службі, оцінка ДПС з боку ОЕСР проходила в кілька етапів, починаючи з 2019 року. Завершальний етап відбувся з 11 до 14 грудня 2023 року.Зауважте! Особливу увагу було приділено процесам обміну інформацією, захисту конфіденційності, управлінню ризиками, контролю доступу, а також підходам до забезпечення кібербезпеки.
Розмір ЄСВ та Єдиного податку в липні
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) в Україні сплачують за всіх працівників, а для ФОПів, які ведуть діяльність самостійно, він також є обов'язковим. Розмір ЄСВ змінюється залежно від мінімальної заробітної плати в Україні.Зауважте! Цього року мінімальну заробітну плату підвищували двічі: спершу у січні до 7 100 гривень, а потім у квітні – до 8 000 гривень.
Таким чином, у липні розміри мінімального та максимального ЄСВ залишаться без змін:
- Мінімальний розмір ЄСВ складає 22% від мінімальної зарплати – 1 760 гривень за місяць.
- Максимальний розмір ЄСВ становить 22% від 15 мінімальних зарплат – 26 400 гривень за місяць.
Єдиний податок для ФОП 1 та 2 груп прив'язаний до мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на сьогодні становить 3 028 гривень. Отже, у липні:
- ФОП 1 групи платить 302,80 гривень (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб).
- ФОП 2 групи платить 1 600 гривень (20% від мінімальної зарплати).
- ФОП 3 групи має фіксований ЄП на рівні 2023 року: 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ.