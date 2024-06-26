Про яку субсидію мова
Сільські мешканці, які працювали у певних сферах мають право на 100% знижку на оплату комунальних послуг.
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Пільга надається пенсіонерам, які працювали у:
- педагогічній галузі;
- медичній сфері;
- фармацевтичній царині;
- сфері захисту рослин;
- музеях чи бібліотеках;
- державних та комунальних закладах культури, закладах освіти (у сфері культури).
Чи продовжать платити субсидію при переїзді
Щоб отримувати знижку 100% на комунальні послуги, потрібно обов'язково проживати у сільській місцевості після виходу на пенсію.
Пільга на оплату житлово-комунальних послуг буде надаватись, якщо людина проживатимете в селі, за умови, що середньомісячний дохід її сім'ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищуватиме величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це 4 240,0 гривень),
– написали у ПФУ.
Тож, якщо особа змінила своє місце проживання на міську місцевість, вона втрачає свою пільгу.