Чи продовжать виплати пенсіонерам від ООН
Як повідомляється, Програму додаткової фінансової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН для пенсіонерів, що проживають на територіях з активними або можливими бойовими діями, продовжено до грудня 2024 року включно.
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Втім, спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно, адже ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, вже наявної у базах даних Пенсійного фонду. За наявними даними, рішення про здійснення виплат після грудня 2024 року буде прийматися залежно від наявного фінансування.
Що відомо про Програму допомоги пенсіонерам від ВПП ООНУ серпні 2023 року Мінсоцполітики спільно з Пенсійним фондом та ВПП ООН запустили спільний проєкт з метою координації допомоги від міжнародних гуманітарних організацій у формі фінансової підтримки для українських громадян.
Хто має право на додаткову виплату та яка її сума
Як відомо, додаткова грошова допомога від ООН надається пенсіонерам, які:
- отримують пенсію меншу за 3 250 гривень;
- проживають на територіях активних або можливих бойових дій;
- не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та допомоги на проживання ВПО.