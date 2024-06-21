Чи буде ще одна індексація до кінця 2024 року
У розмові з 24 Каналом експерт з питань щодо пенсійного забезпечення Сергій Коробкін розповів, що до кінця цього року не передбачена ще одна індексація пенсійних виплат.
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Наразі лише одне підвищення в поточному році по індексації. Водночас є ще індивідуальні перерахунки. Наприклад, буде разова виплата військовим ветеранам до пенсії у День Незалежності.
Відповідно до Постанови Кабміну, до 24 серпня 2024 року ветеранам війни буде виплачена разова грошова допомога:
- особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто тощо, визнаних особами з інвалідністю: I групи – 3 100 гривень, II групи – 2 900 гривень та III групи – 2 700 гривень;
- учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто тощо, також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків – по 1 000 гривень;
- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – по 3 100 гривень;
- членам сімей загиблих ветеранів війни, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – по 650 гривень;
- учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто тощо, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – по 450 гривень.
Що передбачає нова пенсійна реформа
Ще раніше для 24 Каналу перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак розповіла, що в Україні можуть запровадити нову пенсійну реформу. Мета її полягає у тому, щоб для всіх пенсіонерів був єдиний страховий принцип нарахування пенсії.
Дарина Марчак пояснює, як реформа може вплинути на нарахування, які пов'язані з понаднормовим стажем та індексацією виплат.
Наприклад, якби ви мали до 60 років – 35 років стажу, а потім за власним бажанням вирішили не виходити на пенсію, а працювати ще 5 років, то виходячи сьогодні на пенсію, ваша пенсія за 40 років стажу і при середній зарплаті склала б 5 424 гривень + підвищення 1 636 гривень за 5 років відстрочення виходу на пенсію (30% від суми пенсії, по 0,5% за місяць відстрочки — цей принцип обрахунку збережеться після реформи).
Відтак загальна сума пенсії склала б трішки більше, ніж 7 000 гривень. Це 61,2% від середньої зарплати, з якої сплачено ЄСВ за попередній рік після вирахування податків.
Які доплати за понаднормовий стаж:
- Хто вийшов на пенсію до жовтня 2011 року – необхідний стаж становить 25 років для чоловіків та 20 років для жінок. За кожен понаднормовий рік стажу передбачена доплата до пенсії у розмірі 1% від розміру пенсії, але не більше ніж 1% від прожиткового мінімуму.
- Хто вийшов на пенсію після 2011 року – особи отримують компенсацію за понад 35 років стажу для чоловіків й 30 років для жінок.