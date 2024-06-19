Понаднормовий стаж та індексація

Пенсійна реформа не змінює правил виходу на пенсію за віком, але має на меті впровадження чіткого страхового принципу – пряму залежність розміру пенсії від страхових виплат.

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У розмові з 24 Каналом перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак пояснила, як реформа вплине на нарахування, пов'язані з понаднормовим стажем та індексацією виплат.

Дарина Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики Щодо понаднормового стажу. Для прикладу, якби ви мали до 60 років — 35 років стажу, а потім за власним бажанням вирішили не виходити на пенсію, а працювати ще 5 років, то виходячи сьогодні на пенсію, ваша пенсія за 40 років стажу і при середній зарплаті склала б 5 424 гривень + підвищення 1 636 гривень за 5 років відстрочення виходу на пенсію (30% від суми пенсії, по 0,5% за місяць відстрочки — цей принцип обрахунку збережеться після реформи).

Отже, загальна сума пенсії склала б 7 050 гривень, що становить 61,2% від середньої зарплати, з якої сплачено ЄСВ за попередній рік після вирахування податків.

Важливо! Середній чистий коефіцієнт заміщення з усіма складовими пенсії, включаючи накопичувальну частину, у країнах ЄС при 40 роках стажу становить 66,7%.

Які зараз доплати за понаднормовий стаж

Для виходу на пенсію необхідний стаж становить 25 років для чоловіків і 20 років для жінок. За кожен понаднормовий рік стажу передбачена доплата до пенсії у розмірі 1% від розміру пенсії, але не більше ніж 1% від прожиткового мінімуму.

Це важливо для тих, хто вийшов на пенсію до жовтня 2011 року. Ті, хто вийшов на пенсію пізніше, отримують компенсацію за понад 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок.

Наприклад! Якщо особа має 30 років понаднормового стажу, а прожитковий мінімум складає 2 361 гривню, то максимальна сума компенсації за стаж може сягати 708 гривень. Це становить 23,61 гривні за кожен рік понаднормового стажу.