Чиї виплати залишаться без змін попри індексацію
В першу чергу таке "замороження виплат" стосується громадян, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, адже їхні пенсії нараховані з огляду на нещодавні економічні зміни.
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Також це стосується тих, хто отримує мінімальну пенсію. Річ у тім, що держава поступово підвищує їхні доплати до пенсійного мінімуму. Також виплати не зростають в осіб з високими виплатами. Водночас такі пенсіонери можуть отримати додаткову надбавку після досягнення 70 років.
Яка ще надбавка доступна пенсіонерам
Для пенсіонерів з погіршеним станом здоров'я доступна спеціальна надбавка, якщо пенсіонер живе самостійно і потребує догляду з боку сторонніх осіб. При цьому, особа має бути старше 80 років та отримувати пенсійні виплати за віком.
Ця надбавка розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Зараз це – 944 гривні.