Хто отримає надбавку за стаж

У червні зростуть виплати пенсіонерів, які продовжують працювати. Перерахунок їхніх виплат розпочався ще у квітні, однак, надбавки за новонабутий стаж будуть надані лише тепер.

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Перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Умовою для участі в перерахунку є:

особа має мінімум 24 місяці новонабутого стажу;

пенсіонер пропрацював менше, ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло 2 роки.

Зверніть увагу! Надбавка за кожен рік понаднормового стажу складає 23,61 гривні.

Яку ще надбавку можуть отримати пенсіонери

Українці можуть отримати надбавку за віком після 70 років. Ця доплата надається якщо пенсійна виплата особи менш ніж 10 340,35 гривні. Зараз розмір такої надбавки такий: