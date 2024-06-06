Як оформити посвідчення

Щоб оформити посвідчення, яке підтверджує інвалідність, особа має звернутись до виконавчого органу у своєму населеному пункті. Зробити це можна особисто або ж через законного представника.

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Що потрібно мати при собі:

паспорт (або інше посвідчення особи);

фото 30×40.

Посвідчення оформлюється та видається у день звернення за його отриманням, але не пізніше 15 робочих днів після призначення державної соціальної допомоги,

– йдеться у пояснювальній записці.

Посвідчення отримує законний представник особи, якщо:

соцдопомога призначена дитині з інвалідністю;

особі з інвалідністю з дитинства;

громадянина визнали недієздатним.

Коли особа за станом здоров’я, за її письмовою заявою, не може прибути до органу соціального захисту населення для отримання посвідчення, видача посвідчення проводиться з доставкою за її місцем проживання та покладається на орган соціального захисту населення, в якому особа перебуває на обліку як одержувач державної соціальної допомоги,

– повідомляється у "Дія".

Який розмір пенсії по інвалідності

Пенсія по інвалідності вираховується індивідуально, зважаючи на вікову виплату особи, а також її ступінь каліцтва. Урядом встановлено таке співвідношення:

люди з інвалідністю I групи мають щонайменше 100% пенсії за віком;

люди з інвалідністю II групи – 90%;

люди з інвалідністю III групи — 50%.

При цьому, ці виплати не можуть бути меншими ніж: