Як оформити посвідчення
Щоб оформити посвідчення, яке підтверджує інвалідність, особа має звернутись до виконавчого органу у своєму населеному пункті. Зробити це можна особисто або ж через законного представника.
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Що потрібно мати при собі:
- паспорт (або інше посвідчення особи);
- фото 30×40.
Посвідчення оформлюється та видається у день звернення за його отриманням, але не пізніше 15 робочих днів після призначення державної соціальної допомоги,
– йдеться у пояснювальній записці.
Посвідчення отримує законний представник особи, якщо:
- соцдопомога призначена дитині з інвалідністю;
- особі з інвалідністю з дитинства;
- громадянина визнали недієздатним.
Коли особа за станом здоров’я, за її письмовою заявою, не може прибути до органу соціального захисту населення для отримання посвідчення, видача посвідчення проводиться з доставкою за її місцем проживання та покладається на орган соціального захисту населення, в якому особа перебуває на обліку як одержувач державної соціальної допомоги,
– повідомляється у "Дія".
Який розмір пенсії по інвалідності
Пенсія по інвалідності вираховується індивідуально, зважаючи на вікову виплату особи, а також її ступінь каліцтва. Урядом встановлено таке співвідношення:
- люди з інвалідністю I групи мають щонайменше 100% пенсії за віком;
- люди з інвалідністю II групи – 90%;
- люди з інвалідністю III групи — 50%.
При цьому, ці виплати не можуть бути меншими ніж:
- для людей з інвалідністю I групи – 2 760 гривень;
- з інвалідністю II та III груп, які не працюють — 2 520 гривень;
- з інвалідністю II та III груп, які працюють — 2 093 гривень.